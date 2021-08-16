Боевики регулярно подкупали представителей афганских властей

Члены запрещенной в России террористической организации «Талибан» с прошлого года регулярно подкупали представителей афганских властей, пишет Washington Post. Боевики платили чиновникам и военным за сдачу оружия. Вначале взятки получали местные чиновники из администраций поселений. За полтора года в схемах удалось задействовать даже глав провинций, передает телеканал «Известия». Некоторые афганские военачальники и госслужащие просто хотели денег, пишет американское издание. Другие капитулировали перед талибами после того, как те подписали соглашение с Вашингтоном в Дохе о выводе американских войск из страны. Вечером в воскресенье афганские боевики захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства Ашраф Гани бежал. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.