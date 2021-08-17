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«Вы пробовали хотя бы раз перевернуться в воде и не закрыть нос рукой?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич — о потере зажима во время выступления, триумфе в Токио и работе в администрации президента
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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«Вы пробовали хотя бы раз перевернуться в воде и не закрыть нос рукой?»
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2021-08-16 14:34:56
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В начале прошлой недели сборная России по синхронному плаванию в числе других участников Олимпийских игр вернулась из Токио, где очередной раз триумфально выступила, взяв золото в дуэте и группе. В последней дисциплине вновь выступала Александра Пацкевич, для которой эта уже третья награда высшего достоинства на Олимпиаде. А еще на ее счету 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионате Европы. 14 августа она открывала в «Лужниках» X Московские летные корпоративные игры, организатором которых выступает всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». После торжественного приветственного слова Пацкевич дала интервью «Известиям», в котором рассказала о проблемах с зажимом во время финального выступления в Токио, работе в администрации президента РФ и планах на будущее.

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— Какие у вас эмоции от сегодняшнего мероприятия?

— Меня первый раз пригласили, и я с удовольствием согласилась. Потрясающая атмосфера, очень много людей и много дисциплин. Организация на высшем уровне, отличная погода — мне кажется, все сошлось в этот день. Чем-то напоминает открытие Олимпиады — определенными протокольными вещами. (Улыбается.) Естественно, хотелось бы, чтобы с каждым годом у ребят, которые здесь участвуют в соревнованиях, было все больше и больше таких мероприятий, чтобы увеличивался их масштаб. Конечно, для этого подобным вещам нужна поддержка. Люди хотят заниматься спортом, поэтому, как я понимаю, на этих соревнованиях с каждым годом их число растет.

— Такие праздники помогают восстановить эмоции после Олимпийских игр в Токио?

У нас сейчас такой период, что подобные мероприятия идут беспрерывно. Конечно, мы благодарны за такое внимание. Нас зовут, поздравляют, приветствуют, мы очень рады и ценим такое отношение к себе. Это воодушевляет, помогает восстановить силы.

Вы пробовали хотя бы раз
Сборная ОКР по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио

Сборная ОКР по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Чем прошедшая Олимпиада отличалась от предыдущих?

Она была тяжелее. Во-первых, эту Олимпиаду перенесли на год, что сказалось на подготовке. Во-вторых, на соревнованиях не было зрителей, а это влияет на эмоции во время выступления. И, конечно, самое важное — мы выступали без флага и гимна. Но Россия всегда в нашем сердце. В общем, предыдущие Олимпиады, когда не было пандемии, были немного легче во всех смыслах. Хотелось бы, чтобы мир скорее вернулся к прежнему — чтобы могли присутствовать зрители на трибунах, чтобы мы вновь полноценно радовались спорту.

— Из-за переноса Игр на год было больше времени на подготовку. Для вас это плюс?

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— Нет, никакого плюса здесь не вижу. Было бы лучше и приятнее, если бы выступили в прошлом году, если бы не было никакой пандемии и никто бы не болел. А наши зрители и болельщики могли бы смотреть соревнования вживую и наслаждаться нашими выступлениями.

— В Instagram вы опубликовали пост, где рассказали историю со сбитым зажимом. Это впервые с вами случилось?

— Нет, были случаи, когда мы сбивали друг другу зажим, но не на Олимпийских играх. И не два раза подряд. (Улыбается.)

— На что это повлияло во время выступления?

Вы пробовали хотя бы раз перевернуться в воде, чтобы не закрыть нос рукой? А у нас все выступление связано с работой под водой! Под угрозой было все выступление, технические элементы... Не знаю, как я справилась. Но я решила: что бы ни происходило, все буду делать по максимуму до конца. Отступать было нельзя.

Вы пробовали хотя бы раз
синхронистки
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Совсем недавно выяснилось, что вы работаете в администрации президента РФ.

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Да, в управлении по общественным проектам. Я хотела работать с молодежью и заниматься этим направлением. Рада, что имею отношение к этому управлению. Очень жду, когда вернусь в строй, но надо немного отдохнуть. Мне нравится то, чем мы занимаемся. Я сама молода и хочу, чтобы у нашей молодежи было как можно больше возможностей реализовать себя в нашей стране. Считаю, что имею определенную компетенцию в этом вопросе, поэтому помогаю, в том числе и поддержкой таких мероприятий, как то, на котором мы с вами присутствуем. Оно способствует развитию корпоративного спорта и вовлечению людей в занятия физкультурой. Такую задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». И я рада, что постепенно эта задача выполняется.

— Недавно Светлана Ромашина заявила, что ей интересна работа в Международном олимпийском комитете (МОК) и Международной федерации плавания (FINA). Как оцените ее шансы туда попасть?

Зная компетентность и целеустремленность Светы, уверена, что у нее все получится. Лучшего представителя в международных организациях для нас трудно представить. Поэтому верю и надеюсь, что Ромашина всерьез этим займется и получит возможность работать на благо развития спорта и международного движения.

— Вы как сотрудник АП будете ее лоббировать в этом направлении?

— Уверена, что Светлана сама спокойно пробьется, куда хочет. Если ей будет нужна моя помощь как подруги, то я ей обязательно помогу.

Вы пробовали хотя бы раз
синхронистки
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Следили за ситуацией с судейством в художественной гимнастике и потерей нашей сборной золота впервые за 25 лет? Были опасения, что подобное может случиться в синхронном плавании?

— Да, следила. Опасения есть всегда. В каждом соревновании есть такие опасения, потому что у нас субъективный вид спорта, и может быть всё. Никто не отменял каких-то форс-мажорных обстоятельств. Тот же мой сбитый зажим — это могло закончиться не так хорошо. Поэтому мы всегда боремся с соперниками, с самими собой и с волнением.

— Относительно поездки в 2024 году в Париж на следующую Олимпиаду что-нибудь решили?

— Ничего не решала. Я сейчас отдыхаю.

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