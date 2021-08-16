ООН пообещала $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити

Организация Объединенных Наций (ООН) направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити. Об этом сообщил в воскресенье, 15 августа заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс у себя на странице в Twitter.

«Я выделяю 8 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для поддержки гуманитарного реагирования на землетрясение, произошедшее вчера в Гаити. Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — написал он.

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1297.

Как минимум 5,7 тыс. человек ранены, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Власти всё еще ищут людей под завалами.

Ранее 15 августа президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с землетрясениями.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

Днем позже произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек.