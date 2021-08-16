Число погибших от землетрясения в Гаити возросло до 1297

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики.

Как минимум 5,7 тыс. человек ранены, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Власти всё еще ищут людей под завалами.

В свою очередь в ООН сообщили, что организация поддерживает усилия правительства Гаити по оказанию помощи пострадавшим в результате недавнего землетрясения и готова оказывать дальнейшее содействие.

Ранее 15 августа президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Республики Гаити Ариэлю Анри в связи с землетрясениями, которые привели к многочисленным жертвам.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

Днем позже произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек.