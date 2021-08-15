Прямой эфир
Мир
Талибы взяли под контроль афганскую авиабазу Баграм
Мир
Число погибших при взрыве в Ливане увеличилось до 28 человек
Общество
МВД сообщило о высылке из России около 8,6 тыс. мигрантов за полгода
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем независимости
Политика
В СФ предупредили об угрозе для всех стран из-за нестабильности в Афганистане
Мир
Умер главный муфтий Узбекистана
Мир
Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана
Общество
В России за сутки выявили 21 624 новых случая COVID-19

В СФ предупредили об угрозе для всех стран из-за нестабильности в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в Афганистане новой базы международного терроризма, так как нестабильность в этом государстве обернется угрозой для всех стран. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Вернуться, чтобы уйти: почему США перебрасывают в Афганистан подкрепления
Предотвратит ли это падение Кабула

«Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу», — написал Косачев в Facebook.

Политик подчеркнул, что нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур.

Ранее в этот день сообщалось, что делегация радикального движения «Талибан» (запрещено в России) начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле по вопросу передачи власти.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021