Трутнев прибыл в Якутию в рамках борьбы с лесными пожарами

Заместитель председателя российского правительства Юрий Трутнев прибыл в Якутию в связи со сложной ситуацией с лесными пожарами в области. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отмечается в сообщении, основной темой визита станет лесопожарная обстановка в регионе.

«Сегодня, 14 августа, в Якутию прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте администрации региона.

Накануне, 13 августа, глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что площадь лесных пожаров в Якутии оценивается в 7 млн га.

12 августа сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутска приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

В зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.