Три человека пострадали при стрельбе в Теннесси

Три человека пострадали в результате стрельбы в Нэшвилле, штат Теннесси. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал WKRN.

Как уточняется в сообщении, все пострадавшие были доставлены в больницы.

Дополнительно указывается, что стрельба произошла недалеко от бульвара Роза Паркс в Джермантауне.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности стрельбы устанавливаются.

Ранее этим же днем, 13 августа, жертвой стрельбы в школе американского штата Альбукерке стал 13-летний подросток, которого подстрелил его ровесник.