В результате стрельбы в школе Нью-Мексико погиб подросток

13-летний подросток застрелил своего ровесника в средней школе в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает телеканал NBC News.

Инцидент произошел в школе имени Вашингтона в центре города во время обеденного перерыва.

«Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками», — заявил заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок.

Он также отметил, что стрелявший взят под стражу. Другие ученики не пострадали. Школа была закрыта, и родителей попросили забрать своих детей.

Как отмечает U.S.News, полиция устанавливает, как у подростка оказался пистолет и что спровоцировало его открыть стрельбу. Допрашиваются другие ученики школы.

Ранее, 1 августа, в Куинсе (район Нью-Йорка) произошла стрельба в прачечной, пять человек получили ранения. Подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия.

6 мая шестиклассница, сумевшая пронести в школу города Ригби в американском штате Айдахо оружие, устроила стрельбу. Девочка достала пистолет из рюкзака и начала стрелять сначала в самой школе, а потом и за ее пределами. Обезвредить шестиклассницу удалось учительнице, которая выхватила оружие из ее рук. В результате ЧП пострадали три человека, они были госпитализированы.