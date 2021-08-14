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Трамп в Twitter поинтересовался, соскучились ли по нему американцы

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Twitter совсем не соскучился по 45-му президенту США. Официальный аккаунт бывшего американского лидера Дональда Трампа закрыли в январе 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Однако политик передает сообщения через помощницу Лиз Харрингтон. В одном из постов дама привела слова босса об Афганистане.

«Трагический бардак в Афганистане, полностью открытая и нарушенная граница, преступность на рекордном уровне, цены на нефть зашкаливают, инфляция растет, и этим пользуется весь мир — ты все еще скучаешь по мне?» — говорится в сообщении.

Но на вопрос Трампа большинство пользователей ответили «нет».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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