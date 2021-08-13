Зеленский заявил о недопустимости расизма и ксенофобии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости проявления расизма или ксенофобии в стране, а также потребовал от правоохранительных органов жестко пресекать случаи расовой дискриминации.

«Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их», — написал он на своей странице в Twitter в пятницу, 13 августа.

Так украинский лидер прокомментировал инцидент с чемпионом Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком. Спортсмен рассказал, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Как сообщили в национальной полиции страны, в настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Вместе с тем пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» выступила с заявлением, в котором призвала правоохранителей привлечь к ответственности людей, напавших на Беленюка.

Спортсмен одержал победу над венгром Виктором Лоринчем в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца. Сразу после того как Беленюк завоевал первое для Украины золото на Играх, он станцевал гопак.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.