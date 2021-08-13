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На Украине начали расследование из-за расистских оскорблений в адрес нардепа

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Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк сообщил в пятницу, 13 августа, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, говорится на сайте национальной полиции страны.

«Сведения о событии вносятся в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 («Нарушение равенства граждан в зависимости от их расовых, национальных или религиозных убеждений») Уголовного кодекса Украины. Выполняется проверка», — отмечается в заявлении.

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По словам самого Беленюка, неизвестные ему молодые люди, подойдя в центе Киева (Печерске), пытались спровоцировать конфликт. Они выкрикивали расистские фразы. Депутат также задал подписчикам несколько вопросов. В частности, Беленюк поинтересовался, «насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе».

Вместе с тем пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» выступила с заявлением, в котором призвала правоохранителей привлечь к ответственности людей, напавших на Беленюка.

«Партия «Слуга народа» требует от национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В политической силе подчеркнули, что категорически осуждают использование любой формы дискриминации и агрессии.

Спортсмен одержал победу над венгром Виктором Лоринчем в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца. Сразу после того, как Беленюк завоевал первое для Украины золото на Играх, он станцевал гопак.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

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