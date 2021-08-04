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Первое золото на Олимпиаде Украине принес депутат Верховной рады

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Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк принес стране первое золото на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает в среду, 4 августа, «Страна.UA».

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Он одержал победу в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг. В финале Беленюк встретился с венгром Виктором Лоринчем, добавляет «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца.

Ранее, 1 августа, пловец из Украины Михаил Романчук стал серебряным медалистом на летних Олимпийских играх в Токио в турнире по плаванию вольным стилем. Таким образом Романчук принес Украине первую серебряную медаль.

В настоящий момент сборная Украины занимает 37 место в турнирной таблице. Украинцы завоевали 1 золотую, 1 серебреную и 7 бронзовых медалей.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятое место в турнирной таблице. 4 августа российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотую медаль на Играх, которая стала 14 для россиян.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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