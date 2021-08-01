Украина завоевала первое серебро к середине Олимпийских игр

Пловец из Украины Михаил Романчук стал серебряным медалистом на летних Олимпийских играх в Токио в турнире по плаванию вольным стилем. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Таким образом Романчук принес Украине первую серебряную медаль. Его результат в этом соревновании составил 14.40,66.

Золото завоевал спортсмен из США Роберт Финке, отметившись результатом 14.39,65. Тройку лидеров замкнул немец Флориан Велльброк с показателем 14.40,91.

Ранее, 26 июля, стало известно о том, что украинская триатлонистка Юлия Елистратова была отстранена от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в связи с положительным тестом на эритропоэтин.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.