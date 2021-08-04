Борец и депутат рады Украины сплясал гопак после победы на Олимпиаде

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк в среду, 4 августа, станцевал гопак сразу после того, как завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио.

Спортсмен одержал победу над венгром Виктором Лоринчем в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца.

Позднее Беленюк, комментируя свой гопак, рассказал, что в детстве ходил на украинские народные танцы, однако его оттуда выгнали из-за того, что он был «недостаточно растянутый». По его словам, потенциала стать танцором у него не было, но некоторые движения из гопака у него «остались на подкорке».

«Много кому нравится мой гопак. Я говорил, что если выиграю Олимпийские игры, то станцую. Украинцам это очень нравится. Мне хочется порадовать их. Не знаю, что будет дальше с моей карьерой и буду ли я дальше бороться. Это очень приятный момент, приятная возможность, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня переживали, как и за других наших олимпийцев в Токио», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзу в дуэте на Олимпийских играх. Первое место заняли спортсменки из России Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.

1 августа пловец с Украины Михаил Романчук стал серебряным медалистом на летних Олимпийских играх в Токио в турнире по плаванию вольным стилем. Таким образом Романчук принес Украине первую серебряную медаль.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.