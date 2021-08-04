Прямой эфир
Политика
Москва призвала не спешить с выводами вокруг атаки на танкер у берегов Омана
Общество
Губернатор Амурской области и эксперты ЭИСИ обсудили борьбу с паводками
Наука
Компания Безоса раскритиковала Starship Маска из-за «повышенной опасности»
Мир
В Пентагоне пообещали продолжить укрепление военного потенциала Украины
Общество
Начальника службы по безопасности Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Спорт
Борец и депутат рады Украины сплясал гопак после победы на Олимпиаде
Наука
Российский робот-полицейский прошел испытательный срок в ОАЭ
Мир
Белоруссия заявила о готовности решать пограничный вопрос с Литвой
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку
Сюжет:

Борец и депутат рады Украины сплясал гопак после победы на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк в среду, 4 августа, станцевал гопак сразу после того, как завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио.

«Думал, что в греко-римской борьбе у нас будет пять золотых медалей»
Олимпийский чемпион Муса Евлоев — о победе в Токио, тяжелых тренировках и вере в себя

Спортсмен одержал победу над венгром Виктором Лоринчем в финальном поединке среди спортсменов в весе до 87 кг. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца.

Позднее Беленюк, комментируя свой гопак, рассказал, что в детстве ходил на украинские народные танцы, однако его оттуда выгнали из-за того, что он был «недостаточно растянутый». По его словам, потенциала стать танцором у него не было, но некоторые движения из гопака у него «остались на подкорке».

«Много кому нравится мой гопак. Я говорил, что если выиграю Олимпийские игры, то станцую. Украинцам это очень нравится. Мне хочется порадовать их. Не знаю, что будет дальше с моей карьерой и буду ли я дальше бороться. Это очень приятный момент, приятная возможность, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня переживали, как и за других наших олимпийцев в Токио», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзу в дуэте на Олимпийских играх. Первое место заняли спортсменки из России Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.

1 августа пловец с Украины Михаил Романчук стал серебряным медалистом на летних Олимпийских играх в Токио в турнире по плаванию вольным стилем. Таким образом Романчук принес Украине первую серебряную медаль.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021