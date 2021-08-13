В NASA опровергли версию о просверлившем отверстие в «Союзе» астронавте

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не верят в версии, согласно которым отверстие на корабле «Союз МС-09» просверлил американский астронавт. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил в ходе брифинга представитель организации.

«Астронавты NASA выполняют миссии с профессионализмом, они очень уважаемые люди, которые вносят невероятный вклад во имя страны.... Я считаю, точнее, мы верим, что поведение астронавтов — профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», — приводит «Газета.ру» его слова.

Днем ранее осведомленный источник рассказал, что в корабле «Союз МС-09» в 2018 году отверстие просверлил человек, незнакомый с устройством корабля. По его данным, отверстие было просверлено в условиях невесомости. Он также отметил, что российские космонавты из-за данной ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались.

Российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя эти сведения, заявил, что на Международной космической станции (МКС) работают только профессиональные космонавты или астронавты.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.