Источник рассказал о просверлившем отверстие в «Союзе МС-09» человеке

Отверстие в корабле «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, незнакомым с устройством корабля. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 12 августа, высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — сказал он.

Источник также отметил, что российские космонавты из-за данной ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались.

«Американцы отказались пройти полиграф в отличие от российских космонавтов», — уточнил источник.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом, напоминает «Газета.ру».

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.