 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в ряде регионов России
Мир
Спецборт для перевозки граждан РФ из сектора Газа приземлился в Каире
Мир
Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля
Наука
Российский космонавт самостоятельно отремонтировал скафандр на МКС
Общество
Полиция обязала Элджея явиться в суд из-за подозрений в пьяной езде
Мир
Швейцарское СМИ назвало предполагаемое место встречи Путина и Байдена
Мир
США обвинили Китай в недостаточной прозрачности расследования по COVID-19
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в 46 ресторанах Burger King и KFC в Москве
/

Сон в лётную ночь: на спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация

Это может повлиять на когнитивные способности космонавтов, считают эксперты
Фото: roscosmos.ru
Главный слайд
Начало статьи
Сон в лётную ночь: на спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
2021-05-26 11:05:00">
2021-05-26 11:05:00
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доза радиации в каютах, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках МКС. Об этом «Известиям» рассказали в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Каюты для сна примыкают прямо к наружной стенке станции, пояснили ученые. Повышенная радиация может повлиять на когнитивные способности космонавтов, не исключают специалисты. Эксперты полагают, что установить дополнительную защиту от радиации на МКС затруднительно, но стоит учесть этот момент при строительстве новой российской орбитальной станции, о решении создать которую объявили 12 апреля на совещании у президента России Владимира Путина.

Отдых в опасности

Доза радиации в каютах, где космонавты проводят примерно треть времени суток и спят, на 30–40% выше, чем в других отсеках станции, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

Каюта примыкает своей гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, образующего наружную поверхность станции, — пояснил ученый. — Спит космонавт прямо около стенки. Хорошая новость в том, что дозу можно снизить, если использовать дополнительную защиту, которую можно разместить на внутренней стенке каюты, то есть отделить космонавта от обшивки станции.

123

Фото: roscosmos.ru
Скафандр в пакете: новый материал защитит космонавта от радиации
Наполненный гранулами бора полиэтилен противостоит облучению быстрыми нейтронами

В качестве защитного материала лучше всего подходят вода и полиэтилен, которые хорошо замедляют не только заряженные частицы, но и нейтроны, уточнил эксперт. Главное, чтобы дополнительная защита не съела много объема в маленькой каюте космонавта, добавил он.

Когда проектировали каюты космической станции, защите от радиации не уделили достаточно внимания, уточнили в ИМБП. Впрочем, и нормативы, ограничивающие дозовые нагрузки на космонавтов, тогда были вчетверо выше, чем ныне действующие для МКС. Сейчас разрешенная доза составляет 500 миллизиверт в год на космонавта.

Новая станция

12 апреля на совещании у президента России Владимира Путина было объявлено о решении отказаться от использования МКС и создать собственную орбитальную станцию. Она будет состоять из шести модулей, сообщал заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Экипаж составит от двух до четырех человек, уточнял он.

На новой российской орбитальной станции стоит заранее предусмотреть защиту людей от облучения, отметил Вячеслав Шуршаков.

Сон в лётную ночь
МКС
Фото: roscosmos.ru

— Важно, чтобы это не выпало из поля зрения заказчика, государственной корпорации «Роскосмос», и всё необходимое для защиты от космической радиации закладывалось сразу на этапе проектирования, — сказал он.

«Известия» направили запрос в «Роскосмос».

Летать не вредно: ученые придумали, как сделать возможными путешествия на Марс
Противорвотный препарат защитит мозг космонавтов от облучения

Сплю и вижу

Доза радиации, которую получает космонавт на МКС, зависит от высоты орбиты, толщины защиты отсека, фазы цикла солнечной активности и других факторов, уточнили в ИМБП. По данным специалистов института, за сутки на борту космической станции облучение составляет в среднем 0,6–0,7 миллизиверт (включая полученное во время сна).

— Во время сна вырабатываются гормоны мелатонин и соматотропин, регулирующие рост клеток, реакцию на стресс, иммунные реакции. Кроме того, активируется работа лимфатической системы, ответственной за выведение продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Александр Беляков. — Что касается большей дозы радиации, получаемой космонавтами на МКС во время сна, то я считаю, что она не должна влиять на происходящие в мозгу процессы в часы отдыха. Действие радиации имеет скорее накопительный эффект, то есть негативные последствия человек ощутит спустя некоторое время после нахождения на станции.

Впрочем, некоторые эксперты не исключают ухудшения когнитивных функций у космонавтов из-за особенностей строения станции.

Сон в лётную ночь
космонавты
Фото: Олег Кононенко/Роскосмос
Летать не вредно: ученые придумали, как сделать возможными путешествия на Марс
Противорвотный препарат защитит мозг космонавтов от облучения

Во время сна также происходит процесс перехода памяти из кратковременной в долговременную, и гипотетически ионизирующее излучение может нарушить этот процесс, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Кохан. — Исследования на эту тему не проводились. Но космонавты проводят в зонах отдыха большую часть времени, что, конечно, нехорошо. Поэтому логичным было бы защитить эту зону лучше, чем другие. Однако на МКС это сделать уже невозможно.

Обсуждая уязвимость космонавтов к радиации, стоит упомянуть и о влиянии трещин на МКС, через которые также проходят элементарные частицы космических лучей, отметили в ИМБП. Но на общую дозу облучения это не влияет, так как эти же частицы проходят и через стенки станции, где нет трещин, пояснили ученые.

Первую трещину в промежуточной камере модуля МКС «Звезда» космонавты обнаружили в октябре 2020 года. Затем стало известно, что в корпусе может быть до шести трещин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021