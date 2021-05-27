Сон в лётную ночь: на спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация

Доза радиации в каютах, где спят космонавты, на 30–40% выше, чем в других отсеках МКС . Об этом «Известиям» рассказали в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Каюты для сна примыкают прямо к наружной стенке станции, пояснили ученые. Повышенная радиация может повлиять на когнитивные способности космонавтов, не исключают специалисты. Эксперты полагают, что установить дополнительную защиту от радиации на МКС затруднительно, но стоит учесть этот момент при строительстве новой российской орбитальной станции, о решении создать которую объявили 12 апреля на совещании у президента России Владимира Путина.

Отдых в опасности

Доза радиации в каютах, где космонавты проводят примерно треть времени суток и спят, на 30–40% выше, чем в других отсеках станции , сообщил «Известиям» заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

— Каюта примыкает своей гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, образующего наружную поверхность станции , — пояснил ученый. — Спит космонавт прямо около стенки. Хорошая новость в том, что дозу можно снизить, если использовать дополнительную защиту , которую можно разместить на внутренней стенке каюты, то есть отделить космонавта от обшивки станции.

Фото: roscosmos.ru

В качестве защитного материала лучше всего подходят вода и полиэтилен , которые хорошо замедляют не только заряженные частицы, но и нейтроны, уточнил эксперт. Главное, чтобы дополнительная защита не съела много объема в маленькой каюте космонавта, добавил он.

Когда проектировали каюты космической станции, защите от радиации не уделили достаточно внимания , уточнили в ИМБП. Впрочем, и нормативы, ограничивающие дозовые нагрузки на космонавтов, тогда были вчетверо выше, чем ныне действующие для МКС. Сейчас разрешенная доза составляет 500 миллизиверт в год на космонавта.

Новая станция

12 апреля на совещании у президента России Владимира Путина было объявлено о решении отказаться от использования МКС и создать собственную орбитальную станцию . Она будет состоять из шести модулей, сообщал заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Экипаж составит от двух до четырех человек, уточнял он.

На новой российской орбитальной станции стоит заранее предусмотреть защиту людей от облучения, отметил Вячеслав Шуршаков.

— Важно, чтобы это не выпало из поля зрения заказчика, государственной корпорации «Роскосмос», и всё необходимое для защиты от космической радиации закладывалось сразу на этапе проектирования, — сказал он.

«Известия» направили запрос в «Роскосмос».

Сплю и вижу

Доза радиации, которую получает космонавт на МКС, зависит от высоты орбиты, толщины защиты отсека, фазы цикла солнечной активности и других факторов, уточнили в ИМБП. По данным специалистов института, за сутки на борту космической станции облучение составляет в среднем 0,6–0,7 миллизиверт (включая полученное во время сна).

— Во время сна вырабатываются гормоны мелатонин и соматотропин, регулирующие рост клеток, реакцию на стресс, иммунные реакции. Кроме того, активируется работа лимфатической системы, ответственной за выведение продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Александр Беляков. — Ч то касается большей дозы радиации, получаемой космонавтами на МКС во время сна, то я считаю, что она не должна влиять на происходящие в мозгу процессы в часы отдыха. Действие радиации имеет скорее накопительный эффект , то есть негативные последствия человек ощутит спустя некоторое время после нахождения на станции.

Впрочем, некоторые эксперты не исключают ухудшения когнитивных функций у космонавтов из-за особенностей строения станции.

Сон в лётную ночь Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

— Во время сна также происходит процесс перехода памяти из кратковременной в долговременную, и гипотетически ионизирующее излучение может нарушить этот процесс , — сказал «Известиям» старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Кохан. — Исследования на эту тему не проводились. Но космонавты проводят в зонах отдыха большую часть времени, что, конечно, нехорошо. Поэтому логичным было бы защитить эту зону лучше, чем другие. Однако на МКС это сделать уже невозможно.

Обсуждая уязвимость космонавтов к радиации, стоит упомянуть и о влиянии трещин на МКС, через которые также проходят элементарные частицы космических лучей, отметили в ИМБП. Но на общую дозу облучения это не влияет, так как эти же частицы проходят и через стенки станции, где нет трещин, пояснили ученые.

Первую трещину в промежуточной камере модуля МКС «Звезда» космонавты обнаружили в октябре 2020 года. Затем стало известно, что в корпусе может быть до шести трещин.