Космонавт оценил данные о просверлившем отверстие в «Союзе МС-09» человеке

На Международной космической станции (МКС) работают только профессиональные космонавты или астронавты. Об этом в четверг, 12 августа, заявил «Известиям» российский космонавт Андрей Борисенко.

Так он прокомментировал поступившую в этот день информацию том, что в корабле «Союз МС-09» в 2018 году отверстие просверлил человек, незнакомый с устройством корабля.

«Теоретически может там оказаться космический турист, но в то время это невозможно было. Нет оснований полагать, что это сделал человек, незнакомый со спецификой работы. Чтобы работать в невесомости, нужно обладать набором навыков и квалификацией», — подчеркнул специалист.

По данным осведомленного источника, отверстие было просверлено в условиях невесомости. Он также отметил, что российские космонавты из-за данной ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.