В РУСАДА отреагировали на положительный допинг-тест триатлониста Полянского

Случай с возможным нарушением антидопинговых правил со стороны траитлониста Игоря Полянского находится вне юрисдикции Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Он объяснил, что допинг-пробу брала Международная федерация триатлона. Однако в случае если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделает запрос в РУСАДА, то оно им ответит.

«Данная проба была отобрана международной федерацией, и по стандарту обработка результатов и расследование относятся к их уровню. Безусловно, РУСАДА как антидопинговый регулятор и агентство в России учитывает данные случаи в своей деятельности в следующем случае: если антидопинговое правонарушение возникает, то по соответствующему направлению РУСАДА усиливает свое внимание», — сказал Буханов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, ситуация с Полянским является единичным случаем, это не подтверждение, что спорт в России не изменился. Наоборот, продолжил Буханов, в стране изменилась система антидопинговой работы, а также выявляются допинговые случаи.

Ранее в этот день о ситуации высказался министр спорта РФ Олег Матыцин. Он назвал ее «более чем тревожной». Как подчеркнул глава ведомства, в случае, если нарушение антидопинговых правил подтвердится, будут приняты «максимально жесткие меры», пишет «Спорт-Экспресс».

О том, что тестирование на допинг участника летних Олимпийских игр в Токио Полянского показало положительный результат, стало известно накануне. Проба была взята у российского спортсмена 21 июля — во внесоревновательный этап во Владивостоке.

Федерация триатлона России намерена провести расследование по вопросу использования допинга спортсменом и действий его тренеров. По результатам проверки будет принято решение по части дальнейшего участия Полянского в соревнованиях.

Ранее, 10 августа, главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что пробы российских спортсменов на допинг полностью показали отрицательный результат.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете.