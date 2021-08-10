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Врач российских спортсменов подтвердил отсутствие положительных проб на допинг

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Пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио показали полностью отрицательный результат. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

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«Все допинг-пробы, которые были взяты, — отрицательные», — сообщил главврач в своем комментарии «РИА Новости».

Он также отметил, что отбор проб на допинг у спортсменов проводился ежедневно. Кроме того, атлеты в обязательном порядке должны были предоставлять сведения о своем местонахождении.

Ранее, 7 августа, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал отсутствие положительных тестов на допинг результатом работы, проделанной в последние годы.

2 августа стало известно, что тесты российских спортсменов на допинг не показали положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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