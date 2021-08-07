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Поздняков заявил об успешной реализации сборной ОКР потенциала на ОИ

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Российские спортсмены смогли полностью реализовать свой потенциал на Олимпийский играх в Токио, построенные командой медальные планы подтвердились. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 7 августа.

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«Вне зависимости от того, сколько медалей будет завоевано в итоге, я считаю, что Игры прошли очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили, полностью подтвердились в ряде видов спорта, а где-то мы даже не ожидали, что будет столько медалей. Свой потенциал на этой Олимпиаде команда реализовала», — сказал он на пресс-конференции.

Вместе с этим Поздняков отметил, что россияне смогли выполнить главную задачу, а именно не допустить ни одного случая COVID-19 в команде, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в сборной ОКР не было выявлено положительных тестов на допинг, что, по словам Позднякова, является результатом проделанной за последние годы работы.

«Не было допинговых случаев в нашей команде. Это результат проделанной в последние годы работы. Поздравляю сотрудников Минспорта, РУСАДА, ФМБА», — подчеркнул Поздняков.

Ранее в субботу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио, став первыми в истории российскими медалистами Игр в данном виде спорта.

6 августа министр спорта РФ Олег Матыцин назвал выдающимся достижением выступление сборной ОКР на Олимпиаде.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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