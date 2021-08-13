Прямой эфир
Наука
Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле
Общество
По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело
Мир
Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту
Экономика
Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом
Общество
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Мир
ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Мир
Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы
Мир
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров
Общество
Аксёнов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи
Сюжет:

Тест российского триатлониста на допинг дал положительный результат

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестирование на допинг российского триатлониста Игоря Полянского — участника летних Олимпийских игр в Токио — показало положительный результат. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

Отмечается, что проба для теста была взята у российского спортсмена 21 июля — во внесоревновательный этап во Владивостоке.

CASается всех: почему важен допуск Андрусенко и Кудашева в Токио
Российские пловцы оправданы по делу о нарушении антидопинговых правил и выступят на Олимпиаде

«Образец, взятый у триатлета из России Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на рекомбинантный эритропоэтин», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте международного ведомства.

В свою очередь, Федерация триатлона России заявила о намерении провести расследование по вопросу использования допинга российским спортсменом и действий его тренеров. По результатам проверки будет принято решение по части дальнейшего участия Полянского в соревнованиях.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование в том числе в отношении тренеров спортсмена», — отмечается в публикации на сайте российского ведомства.

Ранее, 10 августа, главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что пробы российских спортсменов на допинг полностью показали отрицательный результат.

2 августа тесты российских спортсменов на допинг не показали положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021