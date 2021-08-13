Тест российского триатлониста на допинг дал положительный результат

Тестирование на допинг российского триатлониста Игоря Полянского — участника летних Олимпийских игр в Токио — показало положительный результат. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

Отмечается, что проба для теста была взята у российского спортсмена 21 июля — во внесоревновательный этап во Владивостоке.

«Образец, взятый у триатлета из России Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на рекомбинантный эритропоэтин», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте международного ведомства.

В свою очередь, Федерация триатлона России заявила о намерении провести расследование по вопросу использования допинга российским спортсменом и действий его тренеров. По результатам проверки будет принято решение по части дальнейшего участия Полянского в соревнованиях.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование в том числе в отношении тренеров спортсмена», — отмечается в публикации на сайте российского ведомства.

Ранее, 10 августа, главный врач олимпийской команды России, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский сообщил, что пробы российских спортсменов на допинг полностью показали отрицательный результат.

2 августа тесты российских спортсменов на допинг не показали положительных результатов. Таким образом, Олимпийским комитетом России (ОКР) реализовано 85% рекомендаций плана антидопинговой программы на летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.