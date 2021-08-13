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В Дагестане врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

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Врачи Буйнакской горбольницы спасли 64-летнюю женщину с коронавирусом со стопроцентным поражением легких. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба больницы на странице в Instagram.

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«12 июля в провизорный инфекционный госпиталь, развернутый на базе Буйнакской ЦГБ поступила Гаджиева Зазай Мурзабековна 1957 г.р. в крайне тяжелом состоянии, с сатурацией 50-60% и 95% поражения правого легкого, 100% — левого», — сообщили в больнице.

Спустя месяц пациентку полностью вылечили.

«Вылечили пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной 100% поражением легких с обеих сторон!» — отметили в больнице.

Ранее, 28 июля, стало известно, что в подмосковной Балашихе медики вылечили 101-летнюю женщину, которая была госпитализирована с коронавирусом. В больницу женщина 1920 года рождения поступила с 20% поражением легких и двусторонней пневмонией.

Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов отмечал, что течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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