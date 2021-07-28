В Подмосковье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19

В подмосковной Балашихе медики вылечили 101-летнюю женщину, которая была госпитализирована с коронавирусом. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В больницу женщина 1920 года рождения поступила с 20% поражением легких и двусторонней пневмонией.

«Пациентка поступила к нам в состоянии средней степени тяжести. Ей были проведены необходимые обследования и назначено медикаментозное лечение и поддерживающая и инфузионная терапия. Течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

День рождения женщина встретила в больничной палате 15 июля. Через десять дней ее выписали, она будет проходить амбулаторное лечение дома.

В июне в Улан-Удэ врачи вылечили от COVID-19 101-летнюю женщину. В больнице она пробыла две недели в тяжелом состоянии. Из медучреждения пациентку со словами благодарности медикам забрала дочь.

В апреле в Челябинске врачи вылечили от COVID-19 участника Великой Отечественной войны Ахмета Рафикова. Мужчина был участником освобождения Белоруссии и Польши, а также принимал участие в штурме Берлина. Имеет почетное звание ветерана труда.

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