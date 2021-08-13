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Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

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Салфетка, которой футболист Лионель Месси вытирал слезы на конференции по случаю ухода из ФК «Барселона», выставлена на аукцион. Объявление появилось в пятницу, 13 августа, на платформе Mercado Libre.

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Отмечается, что стоимость салфетки со слезами шестикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинского форварда Лионеля Месси оценивают в $1 млн.

ФК «Барселона» объявил об уходе Месси 5 августа. Команда не смогла зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Позже, 8 августа, на пресс-конференции Месси, говоря об уходе из команды, не сдержал эмоций и заплакал. Тогда он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в клубе.

11 августа французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил, что Месси стал новым игроком команды. Контракт с 34-летним аргентинцем рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год — до июня 2024-го, футболист будет выступать за клуб под номером 30. ПСЖ готов обеспечить форварду зарплату около €35 млн за сезон.

В тот же день футболист заявил, что будет усердно готовиться к своему первому матчу за «Пари Сен-Жермен», однако затруднился назвать дату игры.

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