Правительство утвердило размер вознаграждений за медали ОИ в Токио

Правительство РФ утвердило размер вознаграждений спортсменам за награды Олимпиады в Токио. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в пятницу, 13 августа.

Так, за золотые медали полагается 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, а за бронзовые — 1,7 млн рублей.

Отмечается, что аналогичные премии получат победители и призеры предстоящих летних Паралимпийских игр.

«Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России», — добавили в пресс-службе.

11 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Играх в Японии.

В этот же день стало известно, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил борцу-вольнику Абдулрашиду Садулаеву $1 млн за победу на Олимпиаде.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 9 августа заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

6 августа глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что российские медалисты Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов и Иван Гирев получили за свое достижение по миллиону рублей в качестве премий.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33), вторыми стали китайцы (‪38/32/18), третьими — японцы (‪27/14/17).

Теперь с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.