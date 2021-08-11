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Депутат Госдумы подарил $1 млн борцу Садулаеву за победу на ОИ в Токио

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Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил борцу-вольнику Абдулрашиду Садулаеву $1 млн за победу на Олимпийских играх в Токио. Об этом в среду, 11 августа, спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

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«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня $1 млн за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», — заявил Садулаев.

7 августа Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом.

Президент России Владимир Путин поздравил Садулаева с победой на Играх в Токио.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие в статусе команды Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом сборная заняла пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33), вторыми стали китайцы (‪38/32/18), третьими — японцы (‪27/14/17).

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