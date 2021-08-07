Путин поздравил борца Садулаева с золотом Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева с победой на Олимпиаде в Токио. Соответствующую телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля в субботу, 7 августа.

Российский лидер назвал выступление спортсмена триумфальным и указал, что своей победой Садулаев доказал, что российская школа вольной борьбы по праву считается одной и лучших в мире.

«Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире», — заявил Путин.

Также президент пожелал борцу крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Ранее в субботу Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

Позднее стало известно, что спортсмен будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Церемония пройдет в воскресенье, 8 августа.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.