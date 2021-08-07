Борец Садулаев станет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия ОИ

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Об этом сообщил президент комитета Станислав Поздняков на видеозаписи, опубликованной в официальном Twitter ОКР в субботу, 7 августа.

Церемония закрытия соревнований состоится 8 августа.

О том, что Садулаев вероятно будет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия Игр в Японии Поздняков сообщил ранее в этот же день.

В субботу Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3.

Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

В этот же день российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.