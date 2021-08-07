Борец вольного стиля Рашидов завоевал бронзу ОИ в Токио

Российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. Об этом 7 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0. 6 августа 25-летний российский борец в 1/8 финала победил Вазгена Теваняна из сборной Армении со счетом 6:0.

Борец вольного стиля завоевал 65-ю медаль для сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

5 августа российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весе до 86 кг. Он победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0

Сборная ОКР, завоевавшая 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали, в настоящее время занимает пятое место в медальном зачете.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.