Прямой эфир
Общество
Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города
Спорт
Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на ОИ в Токио
Общество
Москвичей предупредили о ливнях с грозами 7 августа
Мир
В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
Спорт
Борец Садулаев станет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия ОИ
Мир
Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию
Спорт
ОКР будет добиваться разбора судейства после проигрыша Авериной в финале ОИ
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
Сюжет:

Поздняков назвал вероятного знаменосца сборной ОКР на закрытии Игр в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

На вопрос о том, будет ли российский борец знаменосцем, Поздняков ответил: «С высокой вероятностью — да».

«Меня мотивировала игра Майкла Джордана»
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков — о мотивации и победе над соотечественником в финале Токио-2020

7 августа Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Таким образом в копилке сборной Олимпийского комитета России находятся уже 19 наград высшей пробы.

Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

В этот же день российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021