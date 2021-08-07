Поздняков назвал вероятного знаменосца сборной ОКР на закрытии Игр в Токио

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев с высокой вероятностью будет знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

На вопрос о том, будет ли российский борец знаменосцем, Поздняков ответил: «С высокой вероятностью — да».

7 августа Садулаев выиграл золотую медаль на ОИ, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Таким образом в копилке сборной Олимпийского комитета России находятся уже 19 наград высшей пробы.

Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт-Экспресс».

В этот же день российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.