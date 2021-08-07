Олимпийские чемпионы Рылов и Гирев получили премии по 1 млн рублей

Российские медалисты Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов и Иван Гирев получили за свое достижение по миллиону рублей в качестве премий, написал в пятницу, 6 августа, глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов в Facebook.

«Вместе с председателем Совета депутатов округа Станиславом Радченко вручили спортсменам, а также их наставникам — тренеру Андрею Шишину и директору центра «Дельфин» Гульнаре Романадзе — по одному миллиону рублей в качестве премий», — говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». По словам Абаренова, мероприятие сопровождалось обязательными атрибутами, «которых российских олимпийцев лишили в Токио», — поднятием российского флага и исполнением государственного гимна.

Абаренов также анонсировал скорую встречу губернатора региона Андрея Воробьева со всеми олимпийскими призерами Подмосковья. Все меры поддержки, которые возможны, будут им оказаны, подчеркнул глава округа.

Пловец Евгений Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио (100 м и 200 м на спине). Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд. Сам Рылов после победы признался, что шел на пределе возможностей. Также спортсмен вместе с другими россиянами Иваном Гиревым, Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю получения россиянином золотой медали по итогам соревнований по плаванию.

В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин назвал результат, который показал Рылов на Олимпиаде, историческим.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.