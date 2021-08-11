Путин подписал указ о награждении отличившихся на ОИ российских спортсменов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Токио. Соответствующий документ опубликован в среду, 11 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что спортсмены удостоены наград за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио».

Ранее, 9 августа, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

6 августа глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что российские медалисты Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов и Иван Гирев получили за свое достижение по миллиону рублей в качестве премий.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете.

Победу в зачете одержала команда США (‪39/41/33‬), вторыми стали китайцы (‪38/32/18‬), третьими — японцы (‪27/14/17‬).

Теперь с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).