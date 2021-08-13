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В «Аэрофлоте» заявили о возможном открытии рейсов в Мексику и Доминикану

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«Аэрофлот» рассматривает открытие рейсов в Мексику и Доминикану, а также в Маврикий и Иорданию. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил гендиректор компании Михаил Полубояринов.

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«Также предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, глава «Аэрофлота» добавил, что цены на авиабилеты в России могут быть нестабильными, но сбалансированными. Он отметил, что на данный момент уровень цен на авиасообщение в России находится в нормальном состоянии.

«Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения», — заключил он.

С 9 августа российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновила рейсы в Доминикану. О том, что Россия возобновит авиасообщение с Доминиканой стало известно 23 июля, тогда же сообщалось о возобновлении полетов в Молдавию и Бахрейн

Кроме того, с 9 августа в России возобновилось авиасообщение с египетскими курортами. Теперь самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air.

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