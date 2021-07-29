Azur Air возобновит рейсы в Доминикану с 9 августа

Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы в Доминиканскую Республику с 9 августа, говорится в сообщении перевозчика в четверг, 29 июля.

«Авиакомпания Azur Air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой три раза в неделю», — говорится в пресс-релизе компании.

О том, что Россия возобновит авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, стало известно 23 июля. Тогда же сообщалось о возобновлении полетов в Молдавию и Бахрейн.

Кроме того, с 9 августа авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

23 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил авиаперевозчикам начать напрямую летать на курорты Египта из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это значит, что на курорты Египта суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.