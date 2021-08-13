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Летчик рассказал о сложных для авиации метеоусловиях на Камчатке

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(На Камчатке сложные условия для авиации, уверен заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Территория недостаточно оснащена метеопредупреждениями, передает телеканал «Известия».

«Место, где вот это озеро, куда он приводнился, вертолет, оно находится в 200 км от Петропавловска или от Елезово, от аэродрома. Вот эти 200 км пока пролетят, погода может очень сильно измениться», — рассказал Заболотский.

Метеоусловия осложняют и поисковую операцию. Обломки вертолета находятся на глубине 800 м. Эксперт считает, что достать части воздушного судна можно только зимой.

«В эти места достаточно сложно доставить какой-то корабль или судно небольшое, способное вести подъемные работы, с глубины 800 м. Поэтому, когда лед появится, лёд достаточно толстый, можно просто по снегу и льду и доставить это оборудование, разместить его и попытаться поднять те обломки, которые есть», — считает военный эксперт, директор музея противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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