«Роскосмос» показал снимок разлива нефти у Новороссийска со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в четверг, 12 августа, снимок, на котором запечатлено место разлива нефти под Новороссийском в Черном море.

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Роскосмоса».

Снимок был сделан 9 августа российским спутником «Метеор-М», добавляет РЕН ТВ.

Ранее в этот день старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская сообщила, что следственные органы проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме в рамках расследования уголовного дела о разливе нефти.

В тот же день в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что уголовное дело по факту разлива нефти переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Также в четверг губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев сообщил, что данная утечка нефти своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.