В Каспийском трубопроводном консорциуме начались обыски

Следственные органы проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме в рамках расследования уголовного дела о разливе нефти в районе морского порта Новороссийск. Об этом сообщила в четверг, 12 августа, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Вместе с тем назначены экологические и технические экспертизы. По поручению руководителя Западного МСУТ СК РФ Павла Выменца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов, который будет координировать работу следственной группы.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

12 августа губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев сообщил, что данная утечка нефти своевременно ликвидирована, нефтяных пятен в акватории нет.

В тот же день в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что уголовное дело по факту разлива нефти переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Теперь оно расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Как уточнили 11 августа в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю, было установлено, что вода соответствует гигиеническим нормативам, а содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации.