В Евросоюзе задумались об исключении США из списка «безопасных стран»

Оплот демократии может оказаться не таким уж благополучным местом. В ЕС задумались об исключении США из списка «безопасных стран». В Штатах продолжает расти заболеваемость COVID-19. Порог по рекомендации ЕС — 75 новых случаев на 100 тыс. жителей, передает телеканал «Известия». США втрое превышают лимит, но в Старый Свет американцев пускают. При этом, как отмечают в издании Washington Post, власти штатов сами пока не спешат отменять ограничения на въезд туристов из ряда стран Европы, введенные еще во времена правления Трампа. К тому же накануне власти рекомендовали американцам не ездить в Европу. Для курортных стран Старого Света пожелания Госдепа — удар.

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