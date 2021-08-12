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Мэр Москвы назвал дату празднования Дня города

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День города в этом году пройдет в Москве 11–12 сентября, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11–12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан», — написал мэр на странице в Twitter.

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За минувшие сутки в России зарегистрирована 21 932 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801), Московской области (1143).

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко 12 августа сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

11 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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