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В России за сутки выявили 21 932 случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрирована 21 932 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801), Московской области (1143).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 808, выздоровели 20 195 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 6 534 791 случай COVID-19, скончалось 168 049 человек, полностью вылечились 5 828 972 пациента.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V».

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о главной задаче вакцинации. По его мнению, она заключается в минимизации тяжелых последствия течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

10 августа руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщал, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, так как иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

По последним данным, вакцинацию от коронавируса в России прошли более 37 млн человек.

Вместе с этим, как отмечала на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она также подчеркивала, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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