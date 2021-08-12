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Власти Керчи предупредили жителей о возможной эвакуации из-за подтоплений

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Власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Об этом сообщается в четверг, 12 августа, на странице городской администрации в Facebook.

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«Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающего в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания», — говорится в сообщении.

В случае опасности местами сбора послужат автотранспортное предприятие №14313 и пожарно-спасательный отряд на Комарова, 1.

Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы, которые прибудут к месту сбора. Кроме того, из Симферополя в Керчь уже выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Ливни обрушились на Крым накануне. Это привело к подтоплению домов в Симферопольском районе и трассы Симферополь–Ялта.

Уточнялось, что 12 августа также наблюдается подтопление 25 частных домов и 80 приусадебных территорий в Ленинском районе. Также произошло подтопление 8 км участка трассы «Таврида».

В ближайшие двое суток на востоке полуострова ожидаются сильные дожди и грозы. В республике объявлено штормовое предупреждение.

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