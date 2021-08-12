Штормовое предупреждение объявили на востоке Крыма из-за ливня и града

Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на востоке Крыма в ближайшие двое суток. В селе Красногорск уже подтопило 25 домов.

В республике объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 13 и 14 августа в восточных районах полуострова выпадет крупный град, ожидаются очень сильные дожди. Ветер усилится до 20–25 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Из-за дождей 12 августа наблюдается подтопление 25 частных домов и 80 приусадебных территорий в Ленинском районе. Также произошло подтопление 8 км участка трассы «Таврида». Движение закрыто, автомобили пускают в объезд через село Ленино и село Ильичево.

Спасатели просят жителей республики соблюдать осторожность при неблагоприятных погодных условиях. Также в МЧС напоминают, что во время ливней существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий в акваториях Черного и Азовского морей.