Проценко развеял популярные мифы о COVID-19 и вакцинации

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко посетил Центр управления регионом (ЦУР) Забайкалья и ответил на интересующие россиян вопросы о коронавирусе и вакцинации. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

Так, он назвал неверным убеждение о том, что прививка каким-то образом может повлиять на изменение восприятия вкусов и запахов.

«Таких наблюдений мы не имеем. Тут очень важно оговориться, что вирус в процессе трех волн тоже меняется, мутирует, и в последнюю волну это состояние, которое мы, врачи, называем аносмией, исчезновение чувства обоняния и вкуса стало наблюдаться всё меньше и меньше у заболевших»,— сказал Проценко.

По его словам, также ложным является мнение о том, что иммунитет якобы будет лучше защищать человека от COVID-19, если переболеть, а не пройти ваакцинацию. Проценко отметил, что такая позиция «очень рискованная», в том числе из-за риска перенести заболевание в тяжелой форме.

Также выдумкой главврач назвал сообщения о притягивании магнитов к вакцинированным людям. Ранее подобные видеоролики люди, прошедшие вакцинацию, публиковали в Сети.

При этом мнение о том, что на распространение коронавируса влияет температура воздуха, оказалось верным.

«Это реальность. Первые исследования, на которых все базируются, были проведены нашими китайскими коллегами, которые говорят о том, что наиболее комфортная температурная среда размножения коронавируса — это 4–16 градусов, и что при температуре +30 происходит его инактивация, при температуре +70 становится абсолютно безопасным», — объяснил Проценко.

Он также подтвердил, что ревакцинация от коронавируса действительно нужна раз в полгода.

10 августа Проценко также посетил Иркутск и обсудил с врачами борьбу с пандемией. Во время консилиума он рассказал коллегам о своем опыте борьбы с коронавирусом и о мерах по повышению качества и доступности медицинских услуг в регионах.

Ранее, в конце июля, Проценко подчеркивал, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

Она проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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