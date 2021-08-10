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Проценко посетил Иркутск и обсудил с врачами борьбу с COVID-19

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко посетил Иркутск и обсудил с врачами борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает во вторник, 10 августа, РЕН ТВ.

Проценко во время консилиума рассказал коллегам о своем опыте борьбы с вирусом и о мерах по повышению качества и доступности медицинских услуг в регионах. Также была затронута тема лицензирования медучреждений для лечения коронавируса.

По словам главврача больницы в Коммунарке, большинство стационаров имеют необходимую для лицензирования материально-техническую базу.

«Завести врача-инфекциониста для аудита и контроля работы — это вопрос скорее технический», — уточнил Проценко.

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Главврач также посетил «красную зону» госпиталя, где находятся пациенты с COVID-19, и вместе с министром здравоохранения Иркутской области встретился с главными врачами ковидных госпиталей.

11 августа Проценко встретится с медиками-волонтерами и молодыми учеными.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

29 июля Проценко подчеркнул, что вакцинация — это залог победы над коронавирусом.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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