Шойгу рассказал о начале реконструкции восточной ветки БАМа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно»,— заявил он на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

Как отметил министр, к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири. По словам Шойгу, Россия таким образом сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны рассказал, что для военных железнодорожников на пути строительства участка БАМ оперативно построили современные городки.

28 июля президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который соединил два региона — Иркутскую область и Бурятию. Глава государства подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного объекта откроет новые возможности для реализации транзитного потенциала России.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что Минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек для реконструкции БАМ. В военном ведомстве пояснили, что пояснили, что за работы на участке от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, а на участке от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км — Центральный военный округ.

Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов, а также второй главный путь.

Байкало-амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет и Советскую гавань.