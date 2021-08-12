Движение возобновили на трассе Симферополь — Ялта после схода воды

Вода полностью сошла с трассы Симферополь — Ялта, движение автомобилей возобновилось. Об сообщил 12 августа ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.

«Вода спала полностью. <...> Всё открыли. Сухо уже», — прокомментировал Алексанов вопрос журналистов о возобновлении движения на дороге в Ялту.

Также он рассказал, что ночью проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и на нем планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Глава администрации уточнил, что причина подтопления — сход дождевого потока с гор.

О затруднении движения по трассе Симферополь – Ялта в связи со сходом на дорогу ливневых вод сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму во среду11 августа. Уже на следующий день власти должны были эвакуировать жителей Симферопольского района.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

Всего ущерб от сильных ливней и подтоплений в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей.