Прямой эфир
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири
Общество
При крушении вертолета на Камчатке погибли 10 человек
Наука
Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды
Общество
Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке
Армия
Российским беспилотникам создают новую систему вооружения
Общество
Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района
Происшествия
В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент
Общество
Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали

Движение возобновили на трассе Симферополь — Ялта после схода воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вода полностью сошла с трассы Симферополь — Ялта, движение автомобилей возобновилось. Об сообщил 12 августа ТАСС глава администрации района Дионис Алексанов.

«Вода спала полностью. <...> Всё открыли. Сухо уже», — прокомментировал Алексанов вопрос журналистов о возобновлении движения на дороге в Ялту.

К погоде у моря: где за границей можно недорого отдохнуть в августе
Провести неделю в Турции и Греции можно за 20-25 тыс. рублей

Также он рассказал, что ночью проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и на нем планируется объявить режим ЧС. Утром к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

Глава администрации уточнил, что причина подтопления — сход дождевого потока с гор.

О затруднении движения по трассе Симферополь – Ялта в связи со сходом на дорогу ливневых вод сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму во среду11 августа. Уже на следующий день власти должны были эвакуировать жителей Симферопольского района.

4 июля сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.

В ночь на 18 июня в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

Всего ущерб от сильных ливней и подтоплений в Республике Крым составил 4,6 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021