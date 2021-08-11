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Глава МИД ФРГ прокомментировал задержание подозреваемого в шпионаже британца

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в среду, 11 августа, что Берлин воспринимает серьезно сообщения о задержании британца, который подозревается в сотрудничестве с российской спецслужбой, и планирует следить за расследованием.

«Указание на то, что задержанный действовал по заказу российской спецслужбы, мы воспринимаем чрезвычайно серьезно, поскольку шпионаж за союзником на немецкой территории совершенно неприемлем, мы солидарны в этом с британскими друзьями», — сказал Маас в ходе беседы с журналистами в Берлине.

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По его словам, министерство будет следить за расследованием генпрокуратуры ФРГ и по необходимости будет его поддерживать.

О задержании гражданина Великобритании в Германии стало известно ранее в этот день. В Скотленд-Ярде рассказали, что 57-летний мужчина был задержан накануне.

Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

Операция по задержанию, как отмечалось, является результатом совместных действий Германии и Великобритании.

Вместе с тем посольство РФ в ФРГ пока не получало официальных данных о задержанном в Германии британце.

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