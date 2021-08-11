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ФРГ не передавала Москве данных о подозреваемом в работе на разведку РФ британце

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Посольство РФ в ФРГ пока не получало официальных данных о задержанном в Германии британце, подозреваемом в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом в дипмиссии заявили в среду, 11 августа.

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«Посольство России в ФРГ к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны, по данному вопросу. Сообщения прессы посольство не комментирует», — заявили в ведомстве «РИА Новости» в ответ на просьбу прокомментировать данную ситуацию.

Ранее в этот же день Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в стране гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Уточнялось, что до задержания он работал в посольстве Великобритании в Берлине.

Так, британца Дэвида С. подозревают в том, что «самое позднее с ноября 2020 года» он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дома и на рабочем месте у него провели обыски. Согласно распространенной информации, подозреваемый по крайней мере один раз передал документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю якобы российской спецслужбы. В ведомстве добавили, что взамен задержанный получил вознаграждение.

Операция по задержанию, как указывалось, является результатом совместных действий Германии и Великобритании.

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