Скотленд-Ярд подтвердил задержание в ФРГ подозреваемого в шпионаже британца

В Германии 10 августа был задержан 57-летний гражданин Великобритании, который подозревается в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом 11 августа сообщили в Скотленд-Ярде.

«Этот человек был арестован в районе Берлина по подозрению в совершении преступлений, связанных с участием в «разведывательной деятельности» (по законам Германии)», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что первенство в расследовании остается за властями Германии.

О задержании гражданина Великобритании стало известно ранее в среду. Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

Посольство РФ в ФРГ пока не получало официальных данных о задержанном в Германии британце, подозреваемом в сотрудничестве с российской разведкой.

Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер, МИД Германии серьезно воспринял информацию о задержании в Германии британца, которого подозревают в работе на спецслужбу России.